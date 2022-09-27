الرياضة
مباراة التأكيد
الركراكي في اختبار أمام باراغواي واستنفار أمني بإشبيلية سيكون المنتخب الوطني أمام اختبار جديد، عندما يواجه باراغواي، اليوم (الثلاثاء)، بملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية الإسبانية، انطلاقا من الثامنة، ضمن استعدادات الأسود لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا