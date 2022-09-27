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الرياضة

مباراة التأكيد

منذ 21 دقيقة
الركراكي في اختبار أمام باراغواي واستنفار أمني بإشبيلية سيكون المنتخب الوطني أمام اختبار جديد، عندما يواجه باراغواي، اليوم (الثلاثاء)، بملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية الإسبانية، انطلاقا من الثامنة، ضمن استعدادات الأسود لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبرأكمل القراءة »

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منذ 21 دقيقة


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