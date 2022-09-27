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الموسم 5 لـ”التاج” على “نتفليكس”
كشفت شبكة “نتفليكس” عن موعد عرض الموسم الخامس لمسلسل “التاج”، إذ حددت تاسع نونبر المقبل موعدا نهائيا لعرض الحلقات الجديدة التي تعرض تاريخ الأسرة المالكة في فترة تسعينات القرن الماضي. وسيظهر الموسم الخامس بفريق عمل مختلف تماما عن المواسم السابقة، إذ تؤدي إيميلدا ستونتون دور الملكة إليزابيثأكمل القراءة »
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