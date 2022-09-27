الرياضة
كيبشتوغي يخطف الأنظار
خطف العداء الكيني إليود كيبشتوغي، الأنظار، أخيرا، بماراثون برلين، وتفوق على كل منافسيه محطما رقمه القياسي العالمي، مسجلا ساعتين ودقيقة واحدة وتسع ثوان. وتفوق البطل الأولمبي مرتين، على نفسه، إذ حطم الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسمه منذ شتنبر 2018 بالماراثون نفسه، رغم أن عمره يبلغ 37أكمل القراءة »
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