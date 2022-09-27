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وجه آخر للجريمة بطنجة
عصابة انتحلت صفة ضباط أمن واختطفت تاجرا للمخدرات وطالبته بـ 300 مليون لإطلاق سراحه ارتفعت في الأعوام الأخيرة بطنجة، بشكل مقلق للغاية معدلات جرائم الاختطاف والاحتجاز المقرون بالعنف وطلب فدية مالية، أغلبها تكون لها علاقة بتجارة المخدرات، أو بدواعي الابتزاز والاستيلاء على أموال الناس وممتلكاتهم، أو تنفذأكمل القراءة »
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