ملف عـــــــدالة
ابن قائد للدرك من بين الضحايا
عرفت ظاهرة اختطاف الأطفال انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، غالبا ما يكون مردها لأسباب مادية، عن طريق طلب فدية من قبل الفاعل أو الفاعلين، وفي بعض الحالات يندرج هذا النشاط الجرمي في إطار المتاجرة بالأعضاء البشرية، سواء لأغراض طبية أو من أجل الشعوذة. وفي هذا السياق، كشفتأكمل القراءة »
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