وطنية
اليمين المتطرف يكتسح انتخابات إيطاليا
الحكومة يرتقب أن تقودها امرأة وتخوف على مصير المهاجرين والمسلمين أصبح اليمين المتطرف حاضرا ومؤثرا في المشهد السياسي الأوربي، فبعد فوزه بالانتخابات السويدية، تمكن من تحقيق الأمر نفسه في إيطاليا، وتصدر حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف، أول أمس (الأحد)، نتائج الانتخابات التشريعية، ما يفتح الطريق أمامأكمل القراءة »
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