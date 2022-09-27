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وطنية

‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬يكتسح‭ ‬انتخابات‭ ‬إيطاليا‭ ‬

منذ دقيقتين
رئيسة‭ ‬حزب‭ "‬إخوة‭ ‬إيطاليا‭" ‬رفقة‭ ‬حلفائها‭              (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
الحكومة‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬تقودها‭ ‬امرأة‭ ‬وتخوف‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬المهاجرين‭ ‬والمسلمين‭ ‬ أصبح‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬حاضرا‭ ‬ومؤثرا‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬الأوربي،‭ ‬فبعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالانتخابات‭ ‬السويدية،‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وتصدر‭ ‬حزب‭ “‬إخوة‭ ‬إيطاليا‭” ‬اليميني‭ ‬المتطرف،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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