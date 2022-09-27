ملف عـــــــدالة
“سرقـة” طفـل فـي رمضـان
الجانيان اغتصباه وقتلاه واستمرا في المطالبة بالمال رغم غياب إحصاءات رسمية دورية، تقدم أرقاما حول ظاهرة اختطاف الأطفال، مقابل المطالبة بفديات مالية، فإن العديد من مكونات المجتمع، أضحت تدق ناقوس الخطر، حول مؤشرات هذا النوع من الجرائم، في وقت يؤكد بعض الباحثين في علم الاجتماع، أن اتساعأكمل القراءة »
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