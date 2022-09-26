الرياضة
الضغط الودادي يشتد على عموتة
الناصري: الفريق غير متضرر وهناك طاقم مساعد يقوم بمهامه انتفضت جماهير الوداد الرياضي، في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هزيمة المنتخب الأولمبي، بنتيجة عريضة أمام السنغال (4-0) في مباراة إعدادية الخميس الماضي. وطالبت الجماهير الغاضبة عموتة بالتخلي عن منصبه بالجامعة، والاهتمام أكثر بالوداد المقبل على العديد من الاستحقاقات،أكمل القراءة »
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