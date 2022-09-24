الرياضة
الرجاء يفتتح “بيته” الجديد
البدراوي: الأكاديمية مفخرة العائلة الرجاوية والفريق سيستقر بها افتتح الرجاء أكاديميته ببوسكورة، أول أمس (الخميس)، فوق أرض حصل عليها بهبة ملكية. وتوفر الأكاديمية مرافق وقاعات بمواصفات ومعايير المراكز العالمية، وتسعف النادي في توفير إقامة دائمة للاعبيه ولاعباته في مختلف الفئات، ومركزا للتكوين، ومركزا طبيا، وقاعات للندوات، وقاعةأكمل القراءة »
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