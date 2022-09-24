الرياضة
الركراكي: لن أظلم حمد الله أو غيره
قال إن سبب إبعاده عن مباراتي الشيلي وباراغواي اختياري وعمادة المنتخب ستبقى لسايس قال وليد الركراكي، الناخب الوطني، إن سبب إبعاد عبد الرزاق حمد الله عن مباراتي الشيلي وباراغواي اختياري، نافيا أن يكون قد أقصي بصفة نهائية. وأضاف الركراكي في الندوة الصحافية، المنعقدة أول أمس (الخميس) ببرشلونة،أكمل القراءة »
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