الرياضة
بطل عالمي يستعد بالحسيمة
اختار المقاتل الهولندي ليفي ريخترز الحسيمة، من أجل خوض تداريبه واستعداداته لنزاله المقبل، بعدما أصبح الإقليم وجهة سياحية للعديد من الشخصيات الرياضية والفنية العالمية. وكشفت مصادر متطابقة، أن المقاتل الهولندي وبطل الكيك بوكسينغ ريخترز، شوهد برفقة مدربه المغربي جمال قروش، في عدة فضاءات شاطئية وغابوية بالحسيمة، خلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا