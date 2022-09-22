أخبار الصباح
أخبار الصباح
< قائد خلف هدم القائد الجديد بمنطقة درب السلطان بالبيضاء، أخيرا، محلا تجاريا بني بشكل عشوائي من قبل تاجر نافذ، ارتياحا في صفوف الباعة والتجار، الذين أعلنوا مساندتهم المطلقة لقراراته. وفوجئ القائد ببناء محل تجاري صغير، في ظروف غامضة، وتم تزيينه بالرخام وستائر حديدية، للتمويه على السلطات،أكمل القراءة »
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