الملك يهنئ رئيس أرمينيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس أرمينيا، فاهاكان خاتشادوريان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لخاتشادوريان ومن خلاله إلى الشعب الأرميني عن أحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات بكامل التوفيق والسداد في قيادة بلده الصديق على درب المزيد من التقدم والازدهار.

كما أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، للرئيس الأرميني عن ارتياحه لعلاقات الصداقة المتينة القائمة بين البلدين، مؤكدا له حرص جلالته على العمل معه من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بالتعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين.