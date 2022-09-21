أسواق
اختلالات المبادلات كلفت 19 ألف مليار
فشل برامج إنعاش الصادرات وإجراءات حماية المنتوج الوطني في الحد من خروج العملة كشف مكتب الصرف في التقرير الأخير حول التجارة الخارجية للمغرب، خلال السنة الماضية، أن عجز الميزان التجاري تفاقم بـ 38 مليارا و 800 مليون درهم، لتصل قيمته الإجمالية، مع متم السنة الماضية إلى 198أكمل القراءة »
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