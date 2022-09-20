جدل يرافق غياب ربيع عن الجزيرة

أثار غياب الدولي المغربي محمد ربيع، عن تشكيلة الجزيرة الإماراتي، خلال المباريات الأولى للموسم الرياضي الجديد، جدلا داخل الفريق وخارجه، واستغرابا من لدن متابعيه.

وتساءلت الجماهير الإماراتية والمغربية، عن السبب الحقيقي لغياب ربيع، إذ كان من بين أفضل اللاعبين الموسم الماضي، بالإضافة إلى فترة التحضيرات التي أجري جزءا منها في هولندا، قبل أن يتفاجأ الجميع بغيابه عن التشكيلة الرسمية، فيما برر الفريق ذلك بالإصابة.

وعلمت “الصباح” أن اللاعب بدوره يستغرب لغيابه، وأنه في حالة صحية جيدة، وجاهز لخوض المباريات، ويقدم كل ما لديه في التداريب، لكنه يتفاجأ في كل مرة بتغييبه عن التشكيلة خلال المباريات، دون أن يجد مبررا معقولا من ناديه.

وأثار موضوع ربيع جدلا وسط جماهير الجزيرة، التي طالبت النادي بتوضيحات، فيما تخوف بعضهم من قرب رحيله، خاصة أن عروضا كثيرة توصل بها من فرق إماراتية، أعجبت بمستواه الموسم الماضي، ناهيك عن قرب نهاية عقده.

وانتقل ربيع إلى شباب الجزيرة في 2020، قبل أن يبهر تقنيي الفريق بمستواه الجيد، ويقرر النادي منحه الفرصة للعب مع الفريق الأول، استغلها بأفضل الطرق، وبات من أفضل لاعبي الفريق الإماراتي.

ويعتبر ربيع نتاج مدرسة تكوين الوداد الرياضي، قبل أن يقرر الاحتراف بالإمارات، وأن يشد الانتباه في أشهره الأولى بالدوري المحلي.