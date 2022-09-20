ملف عـــــــدالة
غياب نص صريح
3 أسئلةإلى * مراد العبودي < يطرح موضوع المساطر الاستنادية أو المرجعية، جدلا واسعا ونقاشا كبيرا بين الفاعلين القانونيين، حول مفهومها ومدى شرعيتها وتأثيرها على ضمانات المحاكمة العادلة، وأيضا حول غياب أي تأطير قانوني لها، فإذا بحثنا في قانون المسطرة الجنائية المغربية، نجد أن المشرع المغربي لم يأتيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا