حوادث
سقوط عصابة الكنوز بليساسفة
تدخل استباقي لأمن الحي الحسني أحبط مخططات أفرادها بعد ضبطهم متلبسين بعملية الحفر أحبطت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التنقيب عن الكنوز واستخراجها، بعد إيقاف أفرادها بمنطقة خلاء بدوار «الوزازنة» بليساسفة. وحسب مصادر “الصباح”، تم تفكيك العصابةأكمل القراءة »
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