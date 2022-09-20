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حوادث

اعتقالات وحجز كلاب شرسة بالجديدة

منذ 36 ثانية
حملة أمنية شملت عددا من أحياء المدينة لتجفيف منابع الإجرام أسفرت مجهودات مشتركة بين مصالح أمن الجديدة المكلفة بمحاربة الجريمة والمشكلة من عناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية، عن إيقاف 19 شخصا مخالفين للقانون في عدد من النقط السوداء والأحياء الشعبية، كما تم وضع أربعة كلاب شرسة بالمحجزأكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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