حوادث
تأجيل محاكمة عمدة سابق لآسفي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل البت في قضية تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة، التي يتابع فيها عمدة سابق لآسفي، رفقة رئيس سابق لقسم التعمير، ورئيس سابق للقسم التقني، إلى غاية 13 أكتوبر المقبل، بسبب تغير أحد أعضاء الهيأة. وأصدرت الهيأةأكمل القراءة »
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