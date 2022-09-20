حوادث
التحقيق مع قاتل زوجة أخيه
أجل قاضي التحقيق باستئنافية فاس، التحقيق تفصيليا مع مستخدم بمدرسة لتعليم السياقة قتل زوجة أخيه بحي كريو زواغة بسبب مشاكل عائلية، إلى صباح الأربعاء 28 شتنبر الجاري، بعدما استمع إليه ابتدائيا بعد إحالته عليه من قبل الوكيل العام بعد يومين من اعتقاله. وتضامن شباب الحي وفعالياته معأكمل القراءة »
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