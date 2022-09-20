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حوادث

النصب بـ”كونطرا الخارج” يورط أربعينية

منذ 4 ثواني
أسقطت عشرات الضحايا بتنغير بالاستعانة بوسيطين وأبحاث لكشف باقي المتورطين أطاحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، الجمعة الماضي، بجانحة خطيرة أسقطت عددا من الضحايا في شركها بعد إيهامهم بتهجيرهم إلى أوربا للعمل بعقود وهمية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيها البالغةأكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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