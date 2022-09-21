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الرياضة

الفتح يعسكر ببوزنيقة ويواجه تطوان

منذ دقيقة واحدة
سلامي يبحث عن مباراة ثانية قبل استئناف البطولة يخوض الفتح الرياضي تجمعا إعداديا بمركز إقامة القرض العقاري والسياحي ببوزنيقة، لعشرة أيام، بداية من أمس (الثلاثاء)، استعدادا لمنافسات البطولة الوطنية، التي توقفت في تاريخ الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية. وعلمت “الصباح”، أن جمال سلامي برمج التجمع الإعدادي ببوزنيقةأكمل القراءة »

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