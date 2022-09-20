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تتويج روسي في مهرجان وجدة
فاز الفيلم الروائي الطويل “بالميرا”، للمخرج الروسي إيفان بولوتنيكوف، بالجائزة الكبرى للدورة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة. وجرى تسليم الجوائز للفائزين خلال حفل اختتام المهرجان، بحضور وجوه سينمائية مغربية وأجنبية وجمهور من عشاق الفن السابع. وتوج أيضا، في فئة الأفلام الطويلة، الفيلم المغربي “النزال الأخير” لمخرجهأكمل القراءة »
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