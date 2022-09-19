الأولى
اعتقال أمنيين ضمن عصابة “الزئبق الأحمر”
“ديستي” تطيح بعشرة فاعلين في الاختطاف والاحتجاز تحيل الشرطة القضائية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، اليوم (الاثنين)، عصابة للزئبق الأحمر، ضمنها ثلاثة أمنيين، اثنان منهم مشمولان بقرار العزل، في وقت سابق، وضابط شرطة قضائية بالدائرة الأمنية 15 بالمنطقة الأمنية الرابعة «المنصور»، قصد استنطاقهم فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا