افتتاحية
حلول السماء
أسوأ ما يمكن أن تفعله حكومة، أو جهاز تنفيذي، هو تدبير الندرة، أما إذا تعلق الأمر بالماء، مصدر الحياة والتنمية، فتلك طامة كبرى، ينبغي أن يتوقف كل شيء، اليوم، من أجل إيجاد حلول لها. فمنذ سنوات، اقترب المغرب من حافة الإفلاس في موارده المائية، بسبب الاستغلال المفرطأكمل القراءة »
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