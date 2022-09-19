الصباح الفني
عكرود وكبسولات وزارة العدل
أعلنت الممثلة والمخرجة سناء عكرود أنها اختيرت من قبل وزارة العدل لتقديم مجموعة من الكبسولات تتضمن معلومات مهمة لفائدة المواطنين. وكتبت عكرود على حسابها الرسمي على “إنستغرام” عن هذا الاختيار قائلة “في إطار مشروع التحول الرقمي للإدارة، أطلقت وزارة العدل أربع خدمات رقمية تهدف إلى تسهيل الإجراءاتأكمل القراءة »
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