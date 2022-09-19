الرياضة
أوسكار الملياردير
بات البرازيلي أوسكار من أغنى الرياضيين في العالم، بعد خمس سنوات قضاها في الدوري الصيني، رفقة شنغاي بور. وأثار أوسكار الجدل أخيرا بتصريح له، حول سبب ترك أوربا في سن مبكرة، واللعب في الدوري الصيني، إذ قال إن الغرض من لعبه كرة القدم، تحسين وضعيته الاجتماعية، وهوأكمل القراءة »
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