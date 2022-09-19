الرياضة
نيمار “الخارق”
عاد البرازيلي نيمار بقوة خلال الموسم الرياضي الجاري، إذ يعتبر من أفضل لاعبي باريس سان جيرمان، وهداف الفريق. ونوهت جماهير باريس بمستوى اللاعب، واصفة ما يحدث له ب”التغير المفاجئ”، في وقت كان يطالب الجميع برحيله الموسم الماضي. وسجل نيمار 11 هدفا في عشر مباريات لعبها، مقابل سبعأكمل القراءة »
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