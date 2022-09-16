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“جرادة مالحة” بالقاعات الفرنسية
الروخ يستعد للعرض العالمي الأول لفيلمه اليوم تحتضن القاعات السينمائية الفرنسية ابتداء من اليوم (الجمعة)، العرض الأول للفيلم السينمائي “جرادة مالحة”، من توقيع المخرج إدريس الروخ. ويأتي طرح الفيلم في عرضه العالمي الأول بتعاون بين الروخ وشركة التوزيع السينمائي “فرايداي أونرينمانت”، بعد تألقه في مجموعة من المهرجاناتأكمل القراءة »
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