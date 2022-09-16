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حوادث

تفاصيل سقوط قاض مزيف بالجديدة

منذ 17 ثانية
استولى على 130 مليونا من جمعيات خارج المغرب باسم الإحسان العمومي طفت عمليات النصب والاحتيال باسم جمعيات البر والإحسان، بشكل كبير في الآونة الأخيرة بداخل المغرب وخارجه، إذ باتت تستهوي عددا من المتهمين بالنصب والاحتيال، الذين أصبح ضحاياهم جمعيات ذات صيت دولي، تعرضت بدورها لعمليات النصب مقابلأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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