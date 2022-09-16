حوادث
“القرقوبي” يغزو مكناس
ضبط أزيد من 3500 قرص مخدر في ظرف أسبوعين وأبحاث لإيقاف جميع المتورطين خاضت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، في الآونة الأخيرة حربا ضد آفة ترويج الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية وسط شباب أحياء العاصمة الإسماعيلية. وحسب مصادر “الصباح”، لا يمر أسبوع دون أن تصدر بيانات من مصلحةأكمل القراءة »
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