fbpx
حوادث

“القرقوبي” يغزو مكناس

منذ 4 دقائق
ضبط أزيد من 3500 قرص مخدر في ظرف أسبوعين وأبحاث لإيقاف جميع المتورطين خاضت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، في الآونة الأخيرة حربا ضد آفة ترويج الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية وسط شباب أحياء العاصمة الإسماعيلية. وحسب مصادر “الصباح”، لا يمر أسبوع دون أن تصدر بيانات من مصلحةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.