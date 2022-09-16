مجتمع
رحل يستبيحون سوس
ملثمون يهجمون على مساكن الغير ويضرمون النيران في محاصيل واحتقان ينذر بوقوع مآس يعيش سكان تافراوت المولود ومناطق متفرقة من جهة سوس ماسة على وقع احتقان كبير، بعد أن شهدت مجموعة من الدواوير زوال الأحد الماضي، هجوما من قبل الرعاة الرحل، الذين حلوا بالمنطقة رفقة قطعان منأكمل القراءة »
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