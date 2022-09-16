fbpx
مجتمع

رحل يستبيحون سوس

منذ 7 دقائق
ملثمون يهجمون على مساكن الغير ويضرمون النيران في محاصيل واحتقان ينذر بوقوع مآس يعيش سكان تافراوت المولود ومناطق متفرقة من جهة سوس ماسة على وقع احتقان كبير، بعد أن شهدت مجموعة من الدواوير زوال الأحد الماضي، هجوما من قبل الرعاة الرحل، الذين حلوا بالمنطقة رفقة قطعان منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.