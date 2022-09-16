حوادث
قطار يحول جثة شخص إلى أشلاء
لقي شخص أربعيني مصرعه، زوال الثلاثاء الماضي، بعدما دهسه قطار قادم صوب فاس عبر مكناس، حينما كان الضحية بصدد عبور سكة حديدية غير محروسة على مستوى بلدة تاوجطات، ما حول جثته إلى أشلاء. وحسب مصادر محلية، فقد وقع الحادث على مستوى السكة الحديدية المجاورة لفضاء السوق الأسبوعي بتاوجطات،أكمل القراءة »
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