fbpx
مجتمع

تنصيب رجال سلطة جدد بابن امسيك

منذ 40 ثانية
شهدت عمالة مقاطعات بابن امسيك بالبيضاء، أخيرا، تنظيم حفل تنصيب رجال سلطة جدد، تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية، التي أجرتها وزارة الداخلية. وقال عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، إن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشريةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 40 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.