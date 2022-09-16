مجتمع
تنصيب رجال سلطة جدد بابن امسيك
شهدت عمالة مقاطعات بابن امسيك بالبيضاء، أخيرا، تنظيم حفل تنصيب رجال سلطة جدد، تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية، التي أجرتها وزارة الداخلية. وقال عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، إن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشريةأكمل القراءة »
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