حوادث
العثور على جثة مبتورة اليد بالدريوش
فتحت الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بابن الطيب، بإقليم الدريوش تحقيقا بأمر من النيابة العامة المختصة، في حادث العثور على جثة، صباح أول أمس (الأربعاء)، في بداية التحلل، في منطقة تابعة لجماعة أمهاجر بالإقليم ذاته. وقالت مصادر مطلعة، إن أحد المواطنين أثارت انتباهه الجثةأكمل القراءة »
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