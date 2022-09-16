الرياضة
صيباري يصدم مدرب بلجيكا
اختار المنتخب الأولمبي المغربي وبنيس يلتحق به صدم إسماعيل صيباري، لاعب أندهوفن الهولندي، مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز، برفض دعوته للالتحاق بالمنتخب البلجيكي، واستدعائه لخوض مونديال قطر، وفضل اللعب للمنتخب الأولمبي. وكشفت صحيفة “فوت بالزون” الهولندية، أن مارتينيز اتصل بصيباري وأخبره برغبته في استدعائه للمنتخب البلجيكي، غيرأكمل القراءة »
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