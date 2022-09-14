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الرياضة

البنزرتي مستاء من الانتدابات

منذ دقيقة واحدة
تغييرات مرتقبة أمام المغرب التطواني وانقسام وسط الجماهير لم يخف فوزي البنزرتي، مدرب الرجاء الرياضي، غضبه على بعض اللاعبين الجدد، الذين التحقوا بالفريق الأخضر في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، بعد الخسارة أمام اتحاد تواركة، نهاية الأسبوع الماضي، في الجولة الثانية من البطولة الوطنية. واستعان البنزرتي بلاعبين منأكمل القراءة »

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