الأولى
مسؤول “يقطع الطريق” بمراكش
الشروع في بناء مسكن ضخم يشطر محورا طرقيا مرموزا إليه في تصميم تهيئة مقاطعة المنارة عرض أصحاب فيلات بمنطقة تاركة الراقية، بمقاطعة المنارة بمراكش، صورا للأقمار الاصطناعية، تظهر اعتداء على تجهيزات عمومية ومرافق وتنطيقات رسمية تحمل رموزا لطريق جانبية مدرجة في تصميم التهيئة للمقاطعة نفسها. واستغرب مواطنون،أكمل القراءة »
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