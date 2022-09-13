الأولى
“كريساج” بالماء القاطع بالبيضاء
تسببت عصابة بالبيضاء، يحترف أفرادها جمع النفايات، في استنفار أمني كبير، بعد تنفيذ عملية سرقة استهدفت شخصين، باستعمال الماء الحارق، متسببين لأحدهما في عاهة مستديمة بعد رشه على وجهه عندما حاول مقاومتهم، فيما أصيب صديقه بحروق طفيفة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العملية الإجرامية والتي وصفت بالمعزولة، كشفتأكمل القراءة »
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