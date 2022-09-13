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حوادث

إضاءات على هامش قانون خطة العدالة

منذ 20 ثانية
مصطفى امباركي
ضرورة التحديث والحفاظ على الذات والسعي إلى نفس جديد لتعديل القانون المنظم للمهنة خلال العقدين الأخيرين، عرفت مهنة خطة العدالة تقدما ملحوظا ساهم في رفع سقف المطالب، وأضفى شرعية على التطلعات الجديدة. وانسجاما مع كل المتغيرات، واستنادا إلى العمق التاريخي للمهنة وتمحورها الأساسي في النظام القضائي، ونظراأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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