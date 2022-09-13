الأولى
تحت الدف
أصدرت ابتدائيتا القنيطرة والمحمدية حكمين قضائيين مختلفين في الوقائع نفسها تقريبا، وتتعلق بإهانة موظفين عموميين بقطاع الأمن الوطني، الأول قضى في حق متهمة بـتسعة أشهر حبسا نافذا، والثاني في حق ثلاثة متهمين، يعملون بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، بسنتين ونصف سنة لكل واحد منهم. وحسب الوقائع،أكمل القراءة »
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