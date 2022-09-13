الأولى
“أوفر ضوز” بوزارة الصحة
يستمر شد الحبل بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومهنيي التخدير والإنعاش، سواء وسط الأطباء، أو الممرضين، والتقنيين، إذ اعتبر كل هؤلاء أن القرارات الصادرة عن المسؤول الحكومي، مجانبة للصوات وقد تسبب، في حال تطبيقها، في كوارث. وتنهال الردود “المنددة” بمراسلة الوزارة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، خصوصا الفقرةأكمل القراءة »
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