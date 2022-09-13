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اختفاء مرافق من تصاميم تهيئةائية

منذ 52 ثانية
ريع السكن الاقتصادي يحرم مقاطعة عين الشق بالبيضاء من 15 هكتارا مخصصة للتجهيزات اختفت منطقة مخصصة للتجهيز بالمرافق العمومية من خارطة تهيئة مقاطعة عين الشق بالبيضاء، إذ تفاجأ أصحاب الحقوق في أرض “الدندون» البالغة مساحتها 21 هكتارا بمنطقة أولاد مالك (سيدي معروف) بزوال تجهيزات كانت موضوعة علىأكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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