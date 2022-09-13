الأولى
سلاح الدعم في حرب المناصب
استغلال للمال العام في جبهات مباريات التوظيف عوض الاعتداد بالخبرة والكفاءة والاستحقاق استعرت حرب المناصب إلى أن وصلت حد استعمال الدعم العمومي للجمعيات في جبهات مباريات التوظيف، عوض الاعتداد بالخبرة والكفاءة والاستحقاق، إذ كشفت حملة ضغط على رئيس الحكومة بعريضة تحت عنوان “نداء من فعاليات جمعوية لمغاربةأكمل القراءة »
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