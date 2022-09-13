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سلاح الدعم في حرب المناصب

منذ دقيقة واحدة
استغلال للمال العام في جبهات مباريات التوظيف عوض الاعتداد بالخبرة والكفاءة والاستحقاق استعرت حرب المناصب إلى أن وصلت حد استعمال الدعم العمومي للجمعيات في جبهات مباريات التوظيف، عوض الاعتداد بالخبرة والكفاءة والاستحقاق، إذ كشفت حملة ضغط على رئيس الحكومة بعريضة تحت عنوان “نداء من فعاليات جمعوية لمغاربةأكمل القراءة »

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