الأولى
زياش وبلهندة بلائحة الركراكي
مدرب الأسود: لست من المدربين الذين يستدعون لاعبا تألق في مباراة واحدة استنجد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، بحكيم وزياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، ويونس بلهندة، لاعب أضنة ديمر سبور التركي، لمباراتي الشيلي وباراغواي الإعداديتين، المبرمجتين في 23 و27 شتنبر الجاري، ببرشلونة وإشبيلية على التوالي. وكشفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا