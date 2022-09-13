أخبار الصباح

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المرابط أصيب محمد العربي المرابط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في حادثة سير، بعدما تناول وجبة غذاء في منزل زميله بالفريق، عادل الدفوف، ساعات قبل انعقاد المؤتمر الجهوي للحزب في جهة طنجة تطوان الحسيمة، السبت الماضي. ونقل البرلماني المصاب إلى إحدى المصحات، فيما لم تصب عضواتأكمل القراءة »
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