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حوادث

توالي سقوط أفراد شبكة المخدرات بالبيضاء

منذ 3 دقائق
اعتقال آخرين بالدروة لارتباطهم بالتنظيم الإجرامي وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين تتواصل عملية إسقاط أفراد شبكة البيضاء المختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية تباعا، بإيقاف عدة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالتنظيم الإجرامي ذاته. وحسب مصادر “الصباح”، نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، الجمعة الماضي، في الإطاحة بثلاثةأكمل القراءة »

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