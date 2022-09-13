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مجتمع

التقنيون يقررون التصعيد

منذ دقيقتين
قرر التقنيون المغاربة تدشين الدخول الاجتماعي بالتصعيد والاحتجاج، ضد ما اعتبروه تمييزا فاضحا، وتهميشا لمطالبهم في مخرجات الحوار الاجتماعي. وقررت الهيأة الوطنية للتقنيين بالمغرب، تسطير برنامج للاحتجاج لجميع العاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وحاملي الدبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين، يشمل حمل الشارة الحمراءأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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