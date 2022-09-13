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مجتمع

61 مستشفى دون “إدارة”

منذ 8 دقائق
ضمنها ثلاث مؤسسات جهوية وعشرات المراكز الإقليمية في 11 جهة تسير دون مدير منذ سنوات “السيبة”، هو عنوان التدبير الإداري بالمؤسسات الاستشفائية بالقطاع العمومي، إذ “تشتغل” أكثر من 61 مؤسسة صحية، منذ سنوات، دون مدير، وعدد منها دون إدارات مستقرة، ما يؤثر على السير اليومي وخدمات تقديمأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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