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مجتمع

23 تخصصا جديدا بالتكوين المهني ببني ملال

منذ دقيقتين
انطلقت، منتصف الأسبوع الجاري، عمليات التكوين الخاصة بموسم 2022-2023 بجهة بني ملال خنيفرة التي سيستفيد منها 24 ألفا و363 متدربا في 31 مؤسسة للتكوين بمختلف أقاليم الجهة. ويتابع هؤلاء المتدربون تكوينهم في 120 تخصصا، موزعة على 14 قطاعا إنتاجياً، من ضمنها التكوين في قطاع الاقتصاد الأخضر، الذيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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